Was für ein Schlag ins Gesicht für Khloe Kardashian (34)! Seit rund einem Jahr arbeiteten die Reality-Bekanntheit und ihr Freund Tristan Thompson (27) daran, ihre Liebe zu retten – nachdem er sie während ihrer Schwangerschaft gleich mehrfach betrogen hatte. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter True Thompson schien es eigentlich bergauf zu gehen. Doch der nächste Skandal folgte vor wenigen Tagen: Angeblich hat der 27-Jährige sich einen weiteren Fehltritt geleistet, und zwar mit Jordyn Woods (21), der BFF von Khloes Halbschwester Kylie Jenner (21). Doch wie erfuhr Khloe eigentlich von dem erneuten Seitensprung?

Am Sonntag soll es in einer Bar in Santa Monica ziemlich heiß hergegangen sein zwischen Tristan und Jordyn – und es dauerte nicht lange, bis die Kardashian-Schwester Wind von der Sache bekam. "Khloe hörte es erstmals am Montag", erfuhr E! News von einem Insider. "Sie war sich zuerst nicht sicher, ob es wirklich wahr sein kann und begann, sich zu erkundigen. Am Dienstag wusste sie dann ohne Zweifel, dass es passiert ist."

Ein weiteres Mal will sich Khloe die Untreue ihres Partners wohl nicht bieten lassen. Wie TMZ berichtete, habe die 34-Jährige sofort die Reißleine gezogen und sich nun endgültig von Tristan getrennt.

Photo by Jeff Spicer/Getty Images Jordyn Woods beim Beautycon Festival in London 2017

007 / MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian in Los Angeles, Januar 2019

Splash News Khloe Kardashian, Reality-Star

