Genau zwei Jahre ist es nun her, dass der Tod von Ingo Kantorek (✝44) die Nation schockierte. Der Schauspieler war im August 2019 mit seiner Frau auf dem Rückweg eines gemeinsamen Urlaubs. Das Paar kam mit seinem Auto beim Ansteuern einer Raststätte von der Fahrbahn ab und krachte in einen parkenden LKW. Ingo und seine Frau Suzana starben nach dem Crash und hinterließen trauernde Freunde, ihre Familie und ihre zahlreichen Bewunderer. Die Fans des Köln 50667-Stars trauern auch zwei Jahre nach dem schlimmen Ereignis nicht minder um ihn!

Da der Instagram-Account des Kölners noch immer aktiv ist, haben seine Fans die Möglichkeit, ihrem Idol virtuell nahe zu sein. Unter Ingos letztem Post, in dem er seiner Suzana am 12. August 2019 eine rührende Liebeserklärung machte, lassen nun wieder einige Menschen ihre Beileidsbekundungen da. "Heute ist es schon zwei Jahre her, ich werde dich nie vergessen", heißt es dort beispielsweise.

Im November 2020 feierte die Serie "Köln 50667", bei der Ingo von Anfang an mit dabei gewesen ist, ein besonderes Jubiläum. Die 2.000. Folge wurde ausgestrahlt. Dieses Ereignis nahmen einige Serienstars zum Anlass, ihren verstorbenen Kollegen mit einzubeziehen. "An so einem besonderen Tag wie heute muss ich sehr an dich denken, Big Daddy", postete Danny Liedtke (31).

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek, Schauspieler

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke und Ingo Kantorek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de