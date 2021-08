Ist die Trennung von Betty Taube (26) und Koray Günter (27) nun endgültig besiegelt? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ging 2016 mit dem Fußballer den Bund fürs Leben ein. Seit Längerem kursieren allerdings Trennungsgerüchte um das einstige Traumpaar – erst löschten beide Ehepartner alle gemeinsamen Fotos auf ihren Social-Media-Profilen, anschließend entfernte die Beauty den Namenszusatz "Günter" aus ihrer Bio. Nun feierte Koray seinen Geburtstag wohl mit einer anderen Frau!

Ist die Influencerin Veronica Loi etwa die neue Frau an der Seite des Kickers? Sie teilte nämlich in ihrer Instagram-Story ein Video, auf dem sie mit dem 27-Jährigen zu sehen ist – offenbar verbrachten die beiden gemeinsam Korays Geburtstag. Anscheinend feierte das Duo in Italien – dort steht der Innenverteidiger aktuell beim CFC Genua unter Vertrag. Als wäre das alleine aber nicht schon Indiz genug, teilte sie eine gemeinsame Aufnahme und machte mit den Worten "Mein Ein und Alles" mehr als deutlich, wie sie zu dem Sportler steht.

Bislang äußerten sich weder Koray noch Betty zu der vermeintlichen neuen Liebe des Fußball-Stars. Zuvor hatte das Ehepaar behauptet, die gemeinsamen Bilder entfernt zu haben, um seine Privatsphäre vor der Öffentlichkeit zu schützen.

Getty Images Profi-Kicker Koray Günter

Hannes Magerstaedt/Getty Images Betty Taube mit ihrem Mann Koray Günter

Instagram / veronik_ Veronica Loi, Model

