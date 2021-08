Ist Katie Holmes (42) bereits über ihren Ex hinweg? Schon im Mai gab die Schauspielerin ihre Trennung von Emilio Vitolo bekannt: Nach mehr als sechs Monaten Beziehung gehen die beiden wieder getrennte Wege. Trotz des Liebes-Aus' scheinen sich die 42-Jährige und ihr Verflossener gut zu verstehen, erst kürzlich gratulierte Katie Emilio zu seinem Filmerfolg. Ist Katie nun etwa wieder in den Datingpool gehüpft?

Auf Paparazzibildern, die Fox News vorliegen, wurde die Dawson's Creek-Darstellerin mit einem mysteriösen Mann an ihrer Seite gesichtet. Am vergangenen Mittwochnachmittag machte Katie einen Spaziergang mit ihrem unbekannten Freund durch New York City. Wie die beiden zueinanderstehen, wird auf den Schnappschüssen nicht deutlich. Die Ex-Frau von Tom Cruise (59) kleidete sich bei dem Ausflug lässig in einem schulterfreien Shirt und einem weißen Rock.

Mit Emilio ging Katie tatsächlich vor wenigen Wochen sehr freundschaftlich auseinander. Ein Insider verriet, warum es zwischen dem Koch und dem Hollywoodstar einfach nicht funktioniert hat. "Ihre Beziehung ist ins Stocken geraten. Sie haben herausgefunden, dass sie als Freunde besser funktionieren. Es gibt kein Drama, sie sind immer noch Freunde", erklärte die Quelle.

LRNYC / MEGA Emilio Vitolo und Katie Holmes im September 2020

Getty Images Schauspielerin Katie Holmes

Getty Images Katie Holmes im Februar 2020

