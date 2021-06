Katie Holmes (42) hegt keinen Groll gegen ihren Ex! Die Schauspielerin turtelte mehrere Monate mit Gastronom Emilio Vitolo, bis sie im vergangenen Mai ihre einvernehmliche Trennung bekannt gaben. In dem Statement hieß es damals, dass sie als Paar einfach nicht funktioniert, sich aber im Guten getrennt hätten. Und das stellte Katie nun einmal mehr unter Beweis: Sie freute sich mit Emilio auf die Veröffentlichung ihres Kurzfilms.

Auf Instagram rührte die Ex von Tom Cruise (58) ordentlich die Werbetrommel für das Projekt, an dem sie gemeinsam mit Emilio gearbeitet hat. "Ich bin wegen des Starts des Tribeca Filmfestivals so aufgeregt. Ich fühle mich geehrt, ein Teil von 'Almost A Year' gewesen zu sein, der bei Tribeca 2021 Premiere feiert.", schrieb sie auf ihrem Account. Abschließend gratulierte sie noch "dem äußerst talentierten und wundervollen Cast" und nannte auch ihren Ex-Freund namentlich. Der wiederum reagierte mit einer Reihe von Herz-Emojis auf den Post.

Ob dieses Wohlwollen daher rührt, dass beide als frischgebackene Singles nach vorne schauen? Zumindest Emilio soll sich bereits auf Promi-Dating-Apps herumtreiben. Erst kürzlich sorgten Fotos, die ihn zusammen mit Zoe Kravitz (32) zeigen, für heiße Flirtgerüchte. Die beiden sollen gemeinsam ein Restaurant besucht haben.

Anzeige

Getty Images Katie Holmes im September 2018 in New York

Anzeige

MEGA Emilio Vitolo und Katie Holmes im September 2020

Anzeige

Instagram / emiliovitolo Emilio Vitolo im September 2014

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Katie sich so für den Erfolg ihres Ex-Freundes freut? Nein, das habe ich mir schon gedacht. Ja, total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de