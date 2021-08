Diese Bilder sind für Iris Abel (53) nur schwer zu verkraften. Ihr Mann Uwe Abel (51) stellt sich gerade einigen Herausforderungen in der Weltall-Themenwelt von Promi Big Brother. Dabei muss der Bauer sucht Frau-Star nicht nur verschiedene Challenges absolvieren, sondern auch mit seinen Mitstreitern auskommen. Der Streit zwischen Melanie Müller (33) und Rafi Rachek (31) belastete den sensiblen Landwirten jüngst derart, dass er sogar in Tränen ausbrach. Iris findet es schlimm, ihren Mann so zu sehen.

Mit Promiflash sprach die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin von 2018 über ihre Zeit ohne Uwe und die Szenen im Fernsehen. "Es ist nicht schön, wenn man den wichtigsten Menschen, den Menschen, den man am meisten liebt, so leiden sieht", beteuerte Iris. Wenn dann noch Tränen fließen, bricht ihr das einfach das Herz. Iris freue sich für Uwe, dass er nun im Luxusbereich auf dem Big Planet sei, das würde ihm guttun.

Iris weiß auch, warum es ihrem Liebsten in Deutschlands bekanntester TV-WG so schlecht geht. "Für ihn ist es ja ganz wichtig, dass er sich bewegen kann, nicht mehr so eng, mit so vielen Personen und ohne Tageslicht leben muss", erklärte sie die Situation. Auf ihrem Hof sei er es eben gewohnt, viel Platz und Freiraum zu haben. Diese Freiheit und sein geliebtes Zuhause seien für Uwe einfach nicht zu ersetzen.

Instagram / iris.abel.official Uwe und Iris Abel im Jahr 2018

RTL / Bauer sucht Frau Uwe und Iris Abel bei "Bauer sucht Frau" im Jahr 2011

Instagram / iris.abel.official Iris und Uwe Abel im August 2018

