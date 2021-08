Yeliz Koc (27) gibt ein neues Babybauch-Update! Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin erwartet mit ihrem Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) ihr erstes gemeinsames Kind. Mittlerweile hat sie auch schon den Großteil ihrer Schwangerschaft hinter sich. Momentan ist sie in der 31. Woche – dementsprechend groß ist inzwischen ihr Babybauch. Auf einem neuen Schnappschuss zeigt Yeliz, dass dieser in den vergangenen Tagen sogar scheinbar noch etwas gewachsen ist.

Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige zwei Bikinibilder von sich aus ihrem vorerst letzten Urlaub mit Jimi alleine. Auf dem einen lächelt sie liebevoll in die Kamera – auf dem anderen zeigt sie ihre pralle Babykugel: Ihr Bauch wirkt auf den Foto riesengroß. Das könnte allerdings auch etwas an Yeliz' Pose liegen. Sie sitzt nämlich im Schneidersitz und hat sich für den Schnappschuss offenbar leicht nach vorne gebeugt. Zu den Aufnahmen schrieb sie: "Die Sonne scheint, der Bauch auch."

Erst vor wenigen Tagen hatte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin ihren Fans via Instagram verraten, dass ihr Baby inzwischen so groß wie eine Ananas ist. "Und so fühlt es sich auch an", schilderte die Hannoveranerin.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Bauch im August 2021

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

