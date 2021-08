Koray Günters (27) Liaison mit Veronica Loi scheint schon ein wenig länger zu gehen! Nachdem über mehrere Monate Trennungsgerüchte um den Kicker und seine Ehefrau Betty Taube (26) kursierten, bestätigte das Management der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin nun das Liebes-Aus. Der Fußballer ist aber offenbar schon längst wieder vergeben – an das italienische Model Veronica. Die Romanze zwischen Koray und der Blondine läuft wohl schon mindestens zwei Monate!

Auf Instagram hat Veronica diverse Urlaubshighlights festgehalten – unter anderem hat sie zahlreiche Schnappschüsse und Clips in ihrem Profil verewigt, die auf ihrer Reise nach Bodrum entstanden sind. Dort war sie aber nicht alleine: In mehreren Clips ist Koray zu sehen. Veronica teilte sogar eine Aufnahme mit dem Titel "Datenight". Offenbar genossen die beiden damals bereits einen romantischen Liebesurlaub – die Story-Beiträge nahm das Model vor acht Wochen auf.

Zuvor hatte Veronica betont, dass sie und der Sportler sich erst gedatet hätten, als dieser bereits von seiner Noch-Ehefrau getrennt gewesen sei. "Als ich ihn getroffen habe, war er Single", hatte die Influencerin auf Instagram deutlich gemacht.

Betty Taube mit ihrem Mann Koray Günter

Veronica Loi, Model

Veronica Loi im Juni 2021 in Bodrum

