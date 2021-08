Traurige Nachrichten von Sabrina (28) und Mehmet (29)! Die Kosmetikerin und der ursprüngliche Reutlinger lernten sich in der TV-Show 5 Senses for Love kennen und lieben. Sie verlobten sich sogar, ohne sich vorher ein einziges Mal gesehen zu haben. Als einziges Paar der Sendung gingen sie anschließend sogar den Bund fürs Leben ein und bauten sich ein gemeinsames Leben auf. Mehmet gab seinen Job als Telekommunikationsmitarbeiter auf und zog zu Sabrina nach Lanze. Seit einigen Wochen gibt es allerdings Gerüchte, dass es zwischen den beiden mächtig zu kriseln scheint – und tatsächlich: Sabrina gibt nun die Trennung von Mehmet bekannt!

In ihrer Instagram-Story verkündet die Schleswig-Holsteinerin: "Wir haben uns getrennt. Er ist vor knapp drei Wochen ausgezogen." Der Auslöser dafür sei gewesen, dass sie sehr zickig geworden sei und ihm viel vorgeworfen habe. Sie habe Zeit gebraucht, die Geschehnisse zu verarbeiten. "Es sind viele Dinge passiert, die ich nie öffentlich gemacht habe, weil es eine Sache zwischen uns ist und die ich auch erst nach unserer Hochzeit erfahren habe", erklärt die Blondine weiter. Was sie damit genau meint, lässt sie aber auch weiterhin offen. Diese Dinge hätten sie jedoch so verletzt, sodass sie sich immer weiter zurückgenommen habe und ein Stück von ihr zerbrochen sei.

Viele Menschen sollen Sabrina zuvor gewarnt haben – sie wollte dem Ganzen jedoch keinen Glauben schenken, sondern zu ihrem Mann stehen. "Er hat mir immer nur die halbe Wahrheit erzählt und wenn ich ihn drauf angesprochen habe, wurde er pampig. Er hat mir Sachen verheimlicht und mich angelogen", behauptet die Hundeliebhaberin. Das Schlimmste, was ihr hätte passieren können, sei ihr jetzt widerfahren.

Instagram / sabrinamina_official "5 Senses for Love"-Teilnehmer Mehmet und Sabrina

Instagram / sabrinamina_official Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Pärchen

Instagram / sabrinamina_official Mehmet und Sabrina, Kandidaten bei "5 Senses for Love"

