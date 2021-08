Mehmet (29) hat die Nase voll von wilden Vermutungen. In der Datingshow 5 Senses for Love lernten sich der gebürtige Türke und seine spätere Partnerin Sabrina (28) kennen. Am Ende der Show heirateten die beiden sogar. Doch seit vergangener Woche verdichten sich die Anzeichen dafür, dass sich das Ehepaar schon wieder getrennt hat. Jetzt sprach der Reality-TV-Star über die Spekulationen hinsichtlich einer Trennung.

In seiner Instagram-Story wendete sich der TV-Held an seine Fans und erklärte, dass er sich wegen der vielen Vermutungen und Nachrichten dazu gedrängt fühle, sich zur aktuellen Situation zu äußern. "Es gibt viele Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, das ist ein solches Thema", begann Mehmet zu erklären, bevor er seine Follower bat, die Spekulationen zu unterlassen. Er fuhr fort, dass er einfach noch nicht bereit sei, ausführlich über die Trennung zu sprechen. "Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werde ich mich dazu äußern, aber es ist einfach noch nicht dieser Zeitpunkt", erklärte der Dunkelhaarige.

Mehmet teilte seiner Community zudem mit, dass er nur für sich selbst sprechen könne und sonst für niemanden. "Ich habe nie nach Aufmerksamkeit gestrebt oder wollte in der Öffentlichkeit stehen", berichtete der 29-Jährige weiter, gestand jedoch, dass er eine schwierige Person sei. Dennoch würde er die Schuld nicht nur bei sich selbst suchen, verkündete der ehemalige Kandidat. "Vieles im Leben soll einfach nicht so sein, wie man sich das erhofft oder gewünscht hat", sagte er abschließend und bat seine Follower, noch etwas Geduld zu haben.

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Sabrina und Mehmet im Juni 2021 auf den Malediven

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official "5 Senses for Love"-Teilnehmer Mehmet und Sabrina

Anzeige

Instagram / 5sensesformehmo Mehmet und Sabrina, "5 Senses for Love"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de