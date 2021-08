So schön schwanger ist Janine Christin Wallat (26)! Die ehemalige Bachelor-Beauty erwartet gemeinsam mit ihrem Freund ihr allererstes Kind und ist schon mächtig aufgeregt! Tatsächlich dauert es auch gar nicht mehr allzu lange, bis sie ihr Baby endlich in die Arme schließen kann: Janine befindet sich in der 34. Schwangerschaftswoche und kann sich über einen kugelrunden Babybauch freuen – den hielt sie jetzt bei einem professionellen Shooting für die Ewigkeit fest...

Via Instagram veröffentlichte die werdende Mutter nun diese wunderschönen Bilder: Die hochschwangere Janine posiert splitterfasernackt für die Kamera und nur ein seidiges, halb durchsichtiges Tuch bedeckt ihre Intimzone und umschmeichelt ihren Body. Ihre Brüste verdeckt sie geschickt mit ihren Armen. Im Mittelpunkt steht natürlich ihr XXL-Babybauch. Die Fans überhäufen ihr Idol in den Kommentaren mit Komplimenten und sagen ganz klar: Die Schwangerschaft steht der Brünetten hervorragend!

Auch Janine liebt ihren neuen Mama-Body inzwischen über alles: "Hätte mir mal jemand gesagt, dass ich mich mit ein paar Kilos und mehr weiblichen Kurven zufriedener und angekommener fühlen würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt", verrät sie in der Bildunterschrift. "Zugegeben, es war ein Prozess und auch bei mir gab es Tage, an denen ich mich wie ein gestrandeter Pottwal gefühlt habe." Aber heute steht für sie fest: Ihr Körper vollbringt ein wahres Wunder!

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, 2021 in Hamburg

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de