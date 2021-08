Janine Christin Wallat (26) gibt ihren Fans ein Lebenszeichen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin verkündete im vergangenen März, dass sie erstmals Nachwuchs erwartet – ihren Freund und Kindsvater hält sie nach wie vor aus der Öffentlichkeit heraus. Dafür gab sie zu Beginn immer mal wieder ein paar Schwangerschaftsdetails preis – doch seit Juni war es ziemlich ruhig geworden um die TV-Bekanntheit. Umso mehr erfreut sie nun ihre Community mit neuem Content!

Nach langer Pause meldet sich Janine in ihrer Instagram-Story. "Kleines Lebenszeichen von uns zwei. Aktuell befinden wir uns in der 32. Schwangerschaftswoche." Wie zum Beweis streckt sie in dem Clip ihre Körpermitte in die Kamera. Der beachtlich gewachsene Babybauch kommt in ihrem engen blauen Kleid sehr gut zur Geltung. "Die Aufregung steigt langsam ins Unermessliche. Seltsames Gefühl, dass die Schwangerschaft bald vorbei ist", gibt sie zu.

In einem früheren Post entschuldigte sich Janine für ihre mangelnde Präsenz auf ihrem Account. "Ich bin nicht schwanger geworden, um öffentlich irgendeinen Profit aus meinem Nachwuchs zu scheffeln", erklärt sie. Gleichzeitig betont sie: Sie genieße die Schwangerschaft in vollen Zügen und im engsten Umfeld.

Janine Christin Wallat, August 2021

Janine Christin Wallat, Mai 2021

Janine Christin Wallat, 2021 in Hamburg

