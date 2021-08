Jason Momoa (42) und Emilia Clarke (34) sind immer noch ein echtes Dream-Team. In der beliebten HBO-Produktion Game of Thrones standen die beiden Schauspieler mehrere Jahre lang gemeinsam vor der Kamera. In der Serie verkörperten sie sogar ein Liebespaar. Kein Wunder also, dass auch viele Jahre später die Chemie zwischen dem Duo noch hervorragend ist. Nun feierten die Darsteller eine kleine Reunion.

Auf Instagram veröffentlichte das Serienpärchen nun jeweils einige Schnappschüsse des privaten Wiedersehens. Während Emilia nur ein Foto teilte, auf dem sie der Aquaman-Darsteller auf den Armen trägt, postete Jason gleich drei Bilder der Reunion. "Wenn Deine Sonne und Sterne über der Stadt aufgehen, willst Du herausfinden, ob er immer noch eine Khaleesi stemmen kann", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Khaleesi ist das Wort für Königin in der erfundenen Sprache Dothraki und zudem die Bezeichnung, die die 34-Jährige in ihrer Rolle als Daenerys Targaryen trug. "Sonne und Sterne" ist in der Serie der Spitzname für ihren Schatz. Prompt kommentierte der 42-Jährige den Beitrag mit den Worten "Ich liebe dich für immer, Mond meines Lebens".

Doch nicht zum ersten Mal haben sich die beiden Darsteller seit dem Serientod des Muskelprotzes wiedergesehen. Zuletzt hatten sich die Britin und der Hawaiianer im Oktober 2019 getroffen, als sie gemeinsam mit ihrem Serienkollegen Kit Harington (34) den 33. Geburtstag der Daenny-Darstellerin gefeiert hatten. "Ein Wiedersehen sah noch nie so haarig aus", schrieb sie damals scherzend.

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Emilia Clarke im August 2021

Instagram / emilia_clarke Jason Momoa und Emilia Clarke im November 2017

Getty Images Jason Momoa und Emilia Clarke im März 2013

