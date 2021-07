Der Schauspieler Iain Glen wagt einen ersten Schritt in die Welt der sozialen Medien! Der Mann, der in den vergangenen Jahren besonders viel Ruhm durch seine Rolle des Ser Jorah Mormont in der Serie Game of Thrones erlangte, hatte trotz seines große Bekanntheitsgrades mit Social Media nicht viel am Hut. Vor wenigen Tagen erstellte er jedoch einen Account – und bekam dafür viel Zuspruch von seinen Schauspielkollegen.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Iain seinen ersten Post auf seinem neuen Instagram-Account. Emilia Clarke (34), die zehn Jahre lang eine der Hauptrollen bei GoT spielte, schien begeistert davon zu sein, nun auch in den sozialen Medien etwas von ihrem Spielpartner zu sehen. Sie teilte gleich mehrere Bilder von sich und dem Darsteller auf ihrem eigenen Account und schrieb "Iain, die Legende, ist nun endlich Instagram beigetreten." Der 60-Jährige zeigte sich daraufhin sehr gerührt, kommentierte den Beitrag mit "Danke, du Engel" und veröffentlichte selbst noch ein Selfie mit der Beauty.

Doch nicht nur Emilia, auch Schauspielkollege Hugh Bonneville (57) schien sich über den Insta-Auftritt von Iain zu freuen: Denn er teilte gleich zwei Fotos, auf denen der GoT-Schauspieler zu sehen war. Die Bilder stammten von einem Dreh für die Kultserie Downton Abbey, in der die beiden kurzzeitig Seite an Seite spielten. Und auch die Fans des Schauspielers waren offenbar froh darüber, dass sie nun mehr von ihm sehen können, denn: Er sammelte innerhalb von nur einer Woche über 471.000 Abonnenten.

Getty Images Iain Glen, Schauspieler

Instagram / emilia_clarke Iain Glen und Emilia Clarke, Schauspieler

Instagram / bonhughbon Iain Glen, Schauspieler

