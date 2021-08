Was läuft da zwischen Jenefer Riili alias Jenni und Andrej Mangold (34)? Bei Kampf der Realitystars sind die beiden eifrig mitten im Gefecht um den Sieg. Auch noch mit dabei ist Chris Broy. Der hatte sich auf Anhieb hervorragend mit der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verstanden – und scheint jetzt aber richtig schlechte Laune zu bekommen. Der Grund für Chris' Argwohn: Jenni versteht sich auch mit Andrej sehr gut!

Zunächst hatte die ganze Truppe noch am liebevoll von Silvia Wollny (56) gedeckten Tisch gegessen – doch dann ging das Eifersuchtsdrama los. "Mir ist aufgefallen, dass Andrej extrem an Jenni geklebt hat – auf einmal bin ich nicht bei ihr und er ist die ganze Zeit da", stellt Chris empört fest. Und tatsächlich: Der Ex-Bachelor fixiert sich an dem Abend ziemlich auf die hübsche Brünette! "Hier passiert gerade etwas, das mir gar nicht gefällt!", kommentiert Chris diese Entwicklung.

Jenni wiederum kann mit Chris' Kritik so gar nichts anfangen: "Ich habe heute Abend ein bisschen mit Andrej gechillt – wieso auch nicht?", erklärt sie verblüfft im Interview. Immerhin ist der Gekränkte mit seinem Eindruck nicht ganz alleine! Auch Gino Bormann (33) und Loona (46) wollen festgestellt haben, dass Andrej durchaus "Leute für sich gewinnen möchte". Nach einer emotionalen Aussprache in Klonähe kommt es schließlich zur – zumindest vorläufigen – Versöhnung zwischen der Beauty und dem Eifersüchtigen.

Anzeige

RTLZWEI/Karl Vandenhole Chris Broy bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL2 Andrej Mangold, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI/Karl Vandenhole Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de