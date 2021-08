Die nächste Eliminierung steht an! Die Einzigen der noch verbliebenen Kampf der Realitystars-Kandidaten, die nicht zittern müssen, sind Alessia Herren (19), Silvia Wollny (56) und Andrej Mangold (34) – sie sind heute safe. Als die Moderatorin Cathy Hummels (33) dann die Bühne betritt, ist es erneut so weit: "Die Stunde der Wahrheit" ist gekommen. Die alles entscheidende Frage: Wen wählt die Gruppe aus, die Sala zu verlassen?

Anfangs sammeln zuerst Chris Broy und Laura Morante (30) viele Münzen – doch dann fallen plötzlich auch noch zwei weitere Namen immer öfter: Julia Jasmin Rühle (34) und Mike Heiter (29). So stehen mit jeweils zwei Münzen gleich vier Promis auf der Abschussliste – und es ist an Claudia Obert (59), einen von ihnen die Koffer packen zu lassen. "Also, wir haben jetzt einige Zeit nur Spekulatives gehört. Außer eine Dame... Sie hat sich klar bekannt – zu ihrem Kind und zu ihrer Liebe. Das ist hoffentlich der Jeton ins Glück", erklärt die Schampus-Liebhaberin und wirft ihren Taler in den Spalt von JJ. Das heißt: Mit drei Münzen ist das Abenteuer "Kampf der Realitystars" für das Tattoomodel also beendet.

Nach ihrem Rauswurf kullern bei der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zwar ein paar Tränen, während sie sich von ihren Mitstreitern verabschiedet – doch eigentlich ist die Mutter einer Tochter sehr erleichtert. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, da ich die Tage mit mir stark gekämpft habe", gesteht JJ, bevor sie der Sala den Rücken kehrt.

Dritte Entscheidungsnacht von "Kampf der Realitystars"

Julia Jasmin "JJ" Rühle, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

Julia Jasmin Rühle, Laiendarstellerin

