Enttäuschung bei einigen Promi Big Brother-Bewohnern. Im gestrigen Spiel konnten sich Ina Aogo (32), Eric Sindermann (33), Melanie Müller (33) und Marie Lang (34) den Sieg und damit den Umzug von der kargen Raumstation auf den luxuriösen Big Planet sichern. Doch bei dem Entscheidungsspiel ist ein Messfehler unterlaufen. Die vier neuen Big-Planet-Bewohner haben die Challenge gar nicht gewonnen. Das hatte für die "Promi Big Brother"-Stars nun Konsequenzen.

Bereits im Vorfeld hatte der Sender angekündigt, dass dieser Fehler in der neuen Folge wieder ausgebügelt wird. Was das für die TV-Container-Bewohner bedeutet, war bisher noch nicht klar. Zu Beginn der neuen Episode verkündete der große Bruder aber: "Die Wertung muss revidiert werden." Für die frischgebackenen Big-Planet-Promis heißt das also, wieder Koffer packen und zurück in die beengte Raumstation.

Andererseits haben Gitta Saxx (56), Jörg Draeger (75), Paco Steinbeck (46) und Papis Loveday (44) Glück gehabt. Sie haben bis zu der Challenge auf dem Big Planet gewohnt – und mussten nach dem falschen Sieg ihrer Konkurrenten wieder in die Raumstation. Doch auch für sie war das bloß ein kurzer Abstecher. Sie dürfen wieder zurück in den Luxusbereich ziehen.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

