Kann Tyson Fury (33) endlich aufatmen? Im Februar hatte der Brite verkündet, dass er und seine Frau Paris zum sechsten Mal Nachwuchs erwarten würden. Vor wenigen Tagen war es dann schließlich so weit und das Paar konnte seine Tochter Athena auf der Welt begrüßen. Doch dann folgte der große Schock: Das Baby des Boxers musste auf die Intensivstation verlegt werden. Nun gab der Vater ein erstes Gesundheitsupdate über den Zustand seiner kleinen Tochter.

In seiner Instagram-Story repostete der Muskelprotz einige Videos seiner Frau, die ihr Neugeborenes zeigen. "Sie ist jetzt wacher und hat heute einen großen Tag [vor sich, Anm. d. Red.]", schrieb die Mama zu einem Clip, in dem die Kleine an ihrem Schnuller nuckelte. Wenig später wendete sich auch Tyson selbst an seine Community. "Update für alle. Baby Athena geht es gut", erzählte der Vater erleichtert. Er fuhr fort, dass sein Baby einen stabilen Tag ohne das Beatmungsgerät hatte und bedankte sich anschließend für all die Gebete seiner Fans.

Dennoch müsse die Familie vorerst noch auf der Intensivstation bleiben, bis sich der Zustand des Säuglings weiter stabilisiert habe, verriet der Sportler in dem Post. Vor Kurzem hatte der 33-Jährige noch zuversichtlich über die nächsten Tage mit seiner Tochter gesprochen. "Hoffentlich kann sie die Intensivstation heute verlassen", hatte Tyson in seiner Story hoffnungsvoll geäußert.

