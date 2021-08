Hat er eine neue Freundin? Robert De Niro (78) gilt derzeit wieder als Junggeselle. Nach der Trennung von seiner Ehefrau Grace Hightower (66) im Herbst 2018 gerieten die beiden in einen unschönen Rosenkrieg, der bis heute anhält: Es geht um Geld und die Scheidung ist immer noch nicht vollzogen. Ob es eine neue Partnerin an der Seite der Hollywoodlegende gibt, war bisher unklar. Doch jetzt wurde Robert mit einer unbekannten Dame gesichtet!

An seinem 78. Geburtstag erwischten Paparazzi den Schauspieler mit der Lady an der Côte d'Azur in Frankreich. Auf Fotos, die MailOnline vorliegen, wirken die beiden ziemlich vertraut. Robert und die Unbekannte halten Händchen und küssen sich sogar auf einer Jacht, wo sie den heißen Sommertag mit Freunden genießen. Um wen es sich bei der neuen Frau an der Seite des Stars genau handelt oder wie sich das Pärchen kennengelernt hat, bleibt vorerst geheim.

Roberts potenzielle neue Freundin kann sich aber wohl sehr glücklich schätzen, von dem Hollywoodstar geküsst zu werden – denn er gilt als begnadeter Küsser! Zumindest urteilte Schauspielkollegin Sharon Stone (63) so über seine Fähigkeiten. "Es war wirklich sagenhaft. Ich wüsste nicht, wen ich damit vergleichen könnte", hatte sie über ihren besten Filmkuss in "Casino" mit Robert in der Show "Watch What Happens Live" geschwärmt.

Anzeige

Getty Images Robert De Niro und Grace Hightower in New York

Anzeige

Getty Images Robert De Niro und Grace Hightower April 2018

Anzeige

Getty Images Grace Hightower, Robert De Niro und Roberts Sohn Raphael im Jahr 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de