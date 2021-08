Cathy Hummels (33) erfüllt sich jetzt einen Kindheitstraum – und zwar in der Filmbranche! Die Influencerin ist natürlich längst kein unbekanntes Gesicht mehr im deutschen Fernsehen: Als Moderatorin ist sie beispielsweise aktuell bei Kampf der Realitystars zu sehen. Doch die Ehefrau von Mats Hummels (32) hat noch einen weiteren Traum: Sie möchte als Schauspielerin arbeiten. Und nun ergatterte Cathy tatsächlich ihre erste Filmrolle!

In einem Post auf Instagram teilte die Mutter eines Sohnes ihren Followern mit, dass sie sich einen großen Traum erfülle, weil sie nun ihre "erste kleine TV-Rolle" spiele. "Als Neunjährige habe ich in sämtliche Poesiealben geschrieben, dass ich mal Schauspielerin werde, weil ich lustig bin", erklärte Cathy in der Caption des Beitrags und fügte hinzu: "Was für ein Argument". 24 Jahre später ist es nun offenbar endlich so weit: "Ich bin bereit", sagt Cathy. Die Schönheit ergatterte eine Gastrolle bei Unter uns. Was für eine Rolle sie dort genau spielt, verriet sie aber noch nicht.

In dem Beitrag forderte sie außerdem ihre Kindheitsfreundin dazu auf, ihr ein Foto von dem Eintrag in ihrem Poesiealbum zu schicken, sollte diese den Post lesen. Und tatsächlich: Cathy bekam sogar gleich zwei Fotos von alten Einträgen in Poesiealben zugesandt, die sie in ihrer Story teilte. Darin stand als Berufswunsch beide Male "Schauspielerin". "Träume werden wahr, also immer dran festhalten", betonte die 33-Jährige deswegen ganz glücklich in einem Story-Clip.

