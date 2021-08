Am Samstag ist es endlich so weit! Der jüngste Sohn von Prinz Carl Philip (42) und Prinzessin Sofia von Schweden (36), Prinz Julian, wird getauft. Ein paar Details zum Ablauf der Taufe wurden bereits vor wenigen Tagen bekannt. Wer neben den Mitgliedern der Königsfamilie und Sofias Verwandten auch an den Feierlichkeiten teilnehmen wird und zudem eine wichtige Aufgabe übernimmt, wurde jetzt auch bekannt gegeben: Das sind die Taufpaten von Prinz Julian!

Das schwedische Königshaus veröffentlichte die Namen der fünf Taufpaten des kleinen Prinzen. Doch wer jetzt hofft, dort Adlige aus europäischen Königshäusern zu entdecken, wie es oft bei den Royals üblich ist, wird enttäuscht! Laut Hello! handelt es sich bei der Wahl der Paten um enge Freunde von Carl Philip und Sofia: Außer dem Ehepaar Johan und Stina Andersson steht auch der Name Jacob Högfeldt auf der Liste der Paten.

Patrick Sommerlath, ein Cousin des Prinzen aus der Familie seiner Mutter Königin Silvia (77), dürfte eingefleischten Royalisten allerdings ein etwas bekannterer Name sein. Und schließlich übernimmt mit Frida Vesterberg eine weitere Dame die Patenschaft von Julian, die dem einen oder anderen auch etwas sagen könnte: Frida ist nämlich eine Freundin von Sofia und Mitbegründerin ihrer Wohltätigkeitsorganisation namens Project Playground.

