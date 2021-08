Im schwedischen Königshaus gab es heute allen Grund zum Feiern: Das jüngste Mitglied der Familie – der kleine Prinz Julian – wurde im Rahmen einer kirchlichen Zeremonie getauft! Zwar wurde der besondere Tag von Prinzessin Sofia von Schweden (36) und Prinz Carl Philips (42) Sohn nicht im TV übertragen, dafür dürfen sich die Fans aber über niedliche Fotos der Veranstaltung freuen: Jetzt gibt es die ersten Schnappschüsse aus der Kirche!

Auf Fotos des Taufgottesdienstes, der gegen 12:00 Uhr in der Kapelle auf Schloss Drottningholm stattfand, hält der Bischof Johan Dalman den kleinen Prinz Julian freudestrahlend in die Luft. Natürlich haben sich auch die stolzen Eltern Sofia und Carl Philip am mit Blumen geschmückten Taufbecken versammelt: Das royale Paar lächelt seinem Sohnemann auf dem Foto überglücklich zu.

Vor dem Gottesdienst hatten sich die Gäste im Außenbereich des Schlosses versammelt – und dabei strahlten die Royals in ihren schicken Outfits um die Wette: darunter unter anderem auch das Regentenpaar König Carl Gustaf XVI. (75) und Königin Silvia von Schweden (77) sowie die Kronprinzessin Victoria (44) mit ihrem Mann Prinz Daniel (47) und ihren Kindern Oscar (5) und Estelle (9).

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit ihren Kindern Julian, Alexander und Gabriel

Pelle T Nilsson - SPA Das Taufbecken bei Prinz Julians Taufe

Getty Images König Carl Gustaf XVI. und Königin Silvia von Schweden bei Prinz Julians Taufe

