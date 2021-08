Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) können wohl einfach die Finger nicht voneinander lassen! Vor wenigen Monaten starteten die Sängerin und der Schauspieler das Liebes-Comeback des Jahres: Nachdem die beiden sich 2004 nach zwei Jahren Beziehung und einer Verlobung getrennt hatten, gehen die zwei nun erneut gemeinsame Wege. Seitdem wurden sie immer wieder beim Turteln erwischt – nun wurden J.Lo und Ben erneut gesichtet, als sie sich leidenschaftlich küssten!

Paparazzi lichtete das Traumpaar vor Bens Haus in Los Angeles ab – auf den Aufnahmen gaben sich die "Jenny from the Block"-Interpretin und der "Batman v Superman: Dawn of Justice"-Darsteller einen liebevollen Kuss. Zwar verdecke die Assistentin der 52-Jährigen die Turteltauben teilweise, dennoch ist klar zu erkennen, wie verliebt die beiden nach wie vor ineinander sind.

Das machen Ben und J.Lo einander aber auch iregelmäßig mit kleinen oder größeren Gesten deutlich: Erst vor wenigen Tagen besuchte der Beau seine Angebetete am Filmset ihres neuen Projektes und zeigte seiner Partnerin damit seine Unterstützung.

Anzeige

CelebCandidly / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2021

Anzeige

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im August 2021 in Los Angeles

Anzeige

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im August 2021 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de