Der Baseballstar Alex Rodriguez (46) und Jennifer Lopez (52) gaben vor wenigen Monaten ihre Trennung bekannt. Sie waren fast fünf Jahre lang ein Paar, bis sie sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Während die Sängerin erst kürzlich alle gemeinsamen Bilder in den sozialen Medien löschte, scheint der ehemalige Yannkees-Spieler sich gerne an die gemeinsame Zeit zurückzuerinnern: Jetzt sprach der Sportler in einem Interview offen über das Liebes-Aus.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight erklärte Alex vergangenen Dienstag: "Ich hatte fünf Jahre lang ein tolles Leben und eine tolle Beziehung, auch mit meinen Töchtern. Wir haben so viel gelernt." Seine Kinder Natasha und Ella Rodriguez wurden über die letzten Jahre gute Freunde von J.Los Zwillingen Max (13) und Emme (13). Der Baseballstar konnte dem Ganzen also auch etwas Positives abgewinnen: "Wir sind so dankbar für die letzten fünf Jahre. Wie schaffen wir es, die nächsten fünf Jahre durch das, was wir gelernt haben, noch besser zu machen?" Es gehe ihm gut und er freue sich auf die Zukunft, betonte der 46-Jährige abschließend.

Seine Ex-Verlobte scheint derweil ihr neues Glück schon gefunden zu haben. Jennifer ist seit Kurzem wieder mit dem Schauspieler Ben Affleck (49) liiert. Die beiden waren bereits vor rund 17 Jahren ein Paar und sorgten mit ihrer jetzigen Beziehung wohl für das Liebes-Comeback des Jahres.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Mai 2018 in New York City

Instagram / arod Emme, Natasha, Ella, Max, Alex Rodriguez und Jennifer Lopez im November 2020

CelebCandidly / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2021

