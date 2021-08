So schön schwanger ist Millie Mackintosh (32)! Rund ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes verkündete die Star-Hochzeitsplanerin von Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (36): Sie ist schon wieder in freudiger Erwartung! Vor ein paar Wochen plauderte die Britin aus, dass es erneut ein kleines Mädchen wird. Allzu lange kann es auch nicht mehr dauern, bis ihr zweites Töchterchen das Licht der Welt erblickt, wenn man sich ihr neuestes Update so anschaut: Millie kann sich inzwischen über eine kugelrunde Körpermitte freuen!

Via Instagram veröffentlichte die Beauty jetzt eine Reihe von Schnappschüssen aus ihrem Griechenland-Urlaub – ein sommerliches Outfit hübscher als das andere. Absoluter Eyecatcher ist jedoch ihr Babybauch, der vor allem auf den Bikini-Pics bestens zu sehen ist. Millie kann ihre Schwangerschaft nun definitiv nicht mehr verbergen...

So toll, wie die ganzen Kleider der Schwangeren stehen, ist es kaum zu glauben – Millie hat sich noch kein einziges Stück Umstandsmode gekauft, wie sie in ihrer Story verrät. "Langsam wird's aber eng", ergänzt die Zweifachmutter in spe lachend. Wie gefallen euch ihre Outfits? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Millie Mackintosh, Influencerin

Millie Mackintosh, Influencerin

Millie Mackintosh, Star-Hochzeitsplanerin

