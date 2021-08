Bei Beauty & The Nerd kam es zum ersten Kuss! In dem Datingformat kamen sich die Kandidaten nun ein bisschen näher. In der vergangenen Folge spielten die Teilnehmer nämlich ein Spiel, welches einen Bussi zur Folge hatte: Nerd Jeremy küsste die Beauty Ricarda. Der Manga-Fan war sichtlich aus dem Häuschen – aber wie war der Kuss für Rici? Promiflash hat sie gefragt!

Im Interview mit Promiflash erzählt die brünette Schönheit, wie der Kuss mit dem Schüler für sie gewesen ist. "Wenn ich jemanden liebe oder Gefühle habe, dann küsse ich natürlich sehr gerne. Aber Jeremy war wie mein kleiner Bruder, er ist ja auch erst 18", berichtet die Influencerin aus Solingen. Allzu begeistert scheint die 28-Jährige also nicht unbedingt gewesen zu sein.

Jeremy hingegen schien es total von den Socken gehauen zu haben, wie er nach dem Kuss andeutete – schließlich war Rici laut eigener Aussage die erste Frau, die er wirklich geküsst hat. "Auch wenn es Mut gefordert hat, es war toll", schwärmte der 18-Jährige.

ProSieben / Benjamin Kis Ricarda Raatz und Jeremy bei "Beauty & The Beast" 2021

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Beauty & The Nerd, ProSieben Jeremy, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2021

