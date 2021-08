Ricarda Raatz ist bei Beauty & The Nerd ein echter Hingucker! Die einstige Love Island-Kandidatin hat es sich in der beliebten TV-Show zur Aufgabe gemacht, das Selbstbewusstsein ihres unsicheren Nerds Jeremy aufzubauen: Immerhin hat die Influencerin davon mehr als genug. Aber warum ist Ricarda eigentlich die perfekte Wahl für "Beauty & The Nerd"? Promiflash hat bei der attraktiven Brünetten nachgefragt...

"Ich würde sagen, dass ich eine sehr temperamentvolle Frau bin, die immer weiß, was sie möchte", beschrieb sich Ricarda im Promiflash-Interview selbst und betonte zudem: "Ich sehe aus wie eine Beauty, das stimmt. Ich bringe auch alles mit: Ich habe Tapes gemacht – Brüste und Fingernägel sind auch gemacht." Dennoch sei die 28-Jährige nicht das typische Girlie. Sie trinke nämlich gerne Bier, spiele Playstation, ziehe sich Horrorfilme rein und möge Backpacker-Urlaub.

Allerdings will Ricarda nicht nur das Selbstbewusstsein der Nerds stärken – sie ist sich sicher, dass sie auch selbst an "Beauty & The Nerd" wachsen kann! "Ich denke, dass Nerds es einfach nicht interessiert, wie sie aussehen und was andere über sie denken", vermutete sie und erklärte: "Das ist bei mir immer das große Problem gewesen. Da man in der Öffentlichkeit steht, will man immer für andere perfekt sein."

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Ricarda Raatz und Jeremy bei "Beauty & The Beast" 2021

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Anzeige

Beauty & The Nerd, ProSieben Ricarda Raatz, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de