Paco Steinbeck (46) plaudert über sein Liebesleben! Momentan ist der Die Superhändler-Star bei Promi Big Brother zu sehen. Mit seiner Mitstreiterin Daniela Büchner (43) scheint er sich besonders gut zu verstehen. Einige Fans vermuten, dass zwischen den beiden sogar noch was laufen könnte. Hat Paco vielleicht falsche Signale gesendet? Der Antiquitätenhändler deutet jetzt zumindest an, dass er sich vor der Show in eine andere verguckt hat.

Im Gespräch mit Papis Loveday (44) erklärte der einstige Thaiboxer, dass er Danni seht gern habe: "Sie ist supernett zu mir." Dass zwischen ihnen mehr gehen könnte, scheint er allerdings auszuschließen. Als Papis nachhakt, fragt Paco ihn: "Hast du dir schon überlegt, ob ich vielleicht draußen jemanden kennengelernt habe?" Näher ging er darauf allerdings nicht ein – er deutete zuvor jedoch an, dass ihm eine "Promi Big Brother"-Teilnehmerin aus dem Jahr 2019 sehr gefallen würde. Abgesehen von den vergebenen Ladys käme da nur Evanthia Benetatou (29), Lilo von Kiesenwetter oder Janine Pink (34) infrage. Letztgenannter folgt er sogar auf Instagram. Im Januar betonte er dort, dass die ehemalige Köln 50667-Darstellerin in seinen Augen nicht nur hübsch und humorvoll, sondern auch authentisch sei.

Auch Dannis Tochter Joelina Karabas (21) stellte im Interview mit Promiflash bereits klar, dass sie sich sicher sei, dass zwischen Paco und ihrer Mutter nichts laufen würde. Der 46-Jährige habe sich zu viel auf ein Kompliment eingebildet, das ihm Danni gemacht hatte: "Bisschen Spaß muss sein, aber man muss auch nicht alles ernst nehmen, nur weil einem gesagt wird, dass man gut aussieht."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Sat.1 Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

© SAT.1 Paco Steinbeck, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

