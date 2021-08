Hat Danni Büchner (43) etwa ein Auge auf Paco Steinbeck (46) geworfen? Die TV-Auswanderin und der Die Superhändler-Star stecken gerade gemeinsam mit einigen anderen Reality-TV-Sternchen im Promi Big Brother-Container. Nachdem der Antiquitätenhändler sich im dortigen Luxusbereich einem kleinen Make-over unterzogen hatte, merkte die Wahl-Malloquinerin an, wie attraktiv er doch sei. Paco ist seitdem überzeugt: Danni steht auf ihn! Aber ist der 46-Jährige wirklich ihr Typ?

Promiflash hat mal bei ihrer Tochter Joelina Karabas (21) nachgehakt... Und die kann über das Container-Gerücht nur lachen! "Ach, der Paco hat sich das doch gerne andichten lassen", witzelt die Influencerin. "Bisschen Spaß muss sein, aber man muss auch nicht alles ernst nehmen, nur weil einem gesagt wird, dass man gut aussieht." Dennoch würde Joelina eine Liaison der beiden offenbar nicht stören: "Paco wirkt aber nett und ich freue mich, dass sich beide gut verstehen."

Wer ebenfalls überzeugt davon ist, dass Danni mit Paco geflirtet hat – und sich über eine "Promi Big Brother"-Romanze freuen würde? Designer Papis Loveday (44)! "Wir werden sehen, was passieren wird die nächsten Tage", zeigte er sich im Sprechzimmer optimistisch. Was glaubt ihr: Wird da noch was laufen? Stimmt ab!

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas im Juli 2021

Promi Big Brother, Sat.1 Danni Büchner

© SAT.1 Papis Loveday, Promi Big Brother

