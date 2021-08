Der nächste Are You The One – Reality Stars in Love-Beef ließ nicht lange auf sich warten! Zwischen den Kandidatinnen Walentina Doronina und Aurelia Lamprecht stimmten die Vibes von Anfang an nicht wirklich. Nun erreichte das angespannte Verhältnis der beiden TV-Sternchen allerdings seinen Höhepunkt: Walentina belauschte am Fenster das Gespräch ihrer Mitstreiterin. Für Aurelia ein absolutes No-Go – sie brach in Tränen aus!

Aurelia hatte es sich mit Kathleen Glawe gemütlich gemacht, um sich ungestört zu unterhalten. "Es ist nun mal so: Wenn du auf Krampf versuchst, Sendezeit zu kriegen, haut das nicht hin", lästerte die Brünette. Was sie aber nicht wusste: Auf der anderen Seite des Fensters lauerte Walentina und spitzte die Ohren – im Laufe der Zeit gesellten sich auch Salvatore Vassallo und Jacqueline Siemsen dazu und belauschten die beiden ebenfalls. Aurelias TV-Flirt Danilo Sellaro bekam davon jedoch Wind und warnte die Beauty.

Aurelia reagierte fassungslos und konfrontierte Walentina, die jedoch alles abstritt. Die 24-Jährige brach daraufhin in Tränen aus. "Die sind total krank. Was für eine Sche*ße, voll der Psychoterror. Ich komme nicht damit klar, wenn Menschen so gehässig und bösartig sind", schluchzte die Love Island-Bekanntheit.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNow.de.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Januar 2021

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

RTL2 Aurelia bei "Love Island"

