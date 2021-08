Ist Aurelia Lamprecht nach wie vor sauer auf Walentina Doronina? Die Love Island-Bekanntheit war bei Are You The One – Reality Stars in Love davon ausgegangen, dass Diogo Sangre ihr Perfect Match ist – darum wollten die beiden in die Match Box. Walentina verhinderte das aber, indem sie das Ergebnis für 70.000 Euro verkaufte. Aurelia war deswegen außer sich vor Wut. Heute betrachtet sie die Situation allerdings ein wenig anders, wie sie Promiflash verrät.

"Wer mich kennt, weiß, dass ich emotional reagiere und gerne auch manchmal zu viel", begründet die Brünette im Promiflash-Interview ihren TV-Ausbruch. Sie habe bis vor Kurzem nicht gewusst, dass alle Kandidaten vor Walentinas Entscheidung durcheinander gerufen und mehrere den Verkauf sogar befürwortet hatten. "Ich möchte sagen, dass ich heute weiß, dass es nicht ihr eigenes Verschulden war", stellt Aurelia klar.

In dem Moment habe sie nur an den Verrat Walentinas gedacht – die Blondine hatte ihr nämlich zuvor versprochen, nicht zu verkaufen. "Am Ende des Tages war es nicht Walentinas alleinige Schuld", gibt Aurelia nun aber zu.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Juli 2021

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de