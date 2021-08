Was seine Hofdamen wohl dazu sagen? Bei Bauer sucht Frau International suchen zurzeit Bauern aus verschiedenen Teilen der Welt im TV nach der großen Liebe. Der Kroate Ivica empfing in der Auftaktfolge seine Gäste aus Deutschland: Isolde aus Niedersachsen und die kroatischstämmige Nevenka aus Baden-Württemberg. Doch die beiden sind bei Weitem nicht die ersten Frauen im Leben des Hobbylandwirts: Ivica wollte schon sage und schreibe elf Frauen heiraten!

In der Sendung Ralf, der Bauernreporter berichtete der Ostkroate anschließend von seinem turbulenten Leben: Als hauptberuflicher Bauleiter sei er nämlich schon ziemlich weit gekommen und habe sowohl in europäischen, afrikanischen als auch in asiatischen Ländern gearbeitet. In Novosibirsk in Russland habe er sich besonders wohlgefühlt. Das lag wohl nicht zuletzt an den russischen Damen: "Elf Heiratsanträge habe ich schon gemacht!", erzählte er stolz. Warum die Beziehungen mit den Frauen nicht geklappt haben? "7.000 Kilometer sind zu weit", gestand sich Ivica ehrlich ein.

Viele Fans von "Bauer sucht Frau International" beschäftigt aktuell jedoch noch eine ganz andere Sache: die traurige Nachricht vom unerwarteten Tod eines anderen Bauern. Der Südafrikaner Werner wird nur noch auf den Bildschirmen nach einer Partnerin suchen können. Vor wenigen Tagen wurde nämlich bekannt, dass der Imker kurz nach dem Ende der Dreharbeiten seinen Kampf gegen den Krebs verloren hatte.

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Ivica mit seinen Hofdamen Nevenka und Isolde

TVNOW Ivica, Kandidat bei "Bauer sucht Frau International" 2021

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause, "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin

