Kommen bald schon neue Episoden von "The Umbrella Academy"? Ende des vergangenen Jahres hatte sich Elliot Page (34) als transsexuell geoutet. Infolgedessen hatten sich viele Fans gefragt, ob der in Halifax geborene Hottie von seiner Rolle in der erfolgreichen Netflix-Produktion zurücktreten werde. Schnell wurde jedoch klar, dass der Schauspieler weiterhin die Rolle der Vanya spielt. Nun gab der gebürtige Kanadier einen neuen Eindruck vom Set der Serie.

Auf seinem Instagram-Account teilte der 34-Jährige jetzt ein neues Bild aus seiner Behausung am Set der dritten Staffel von "The Umbrella Academy". Während Elliot seinen zahlreichen Followern einen schönen guten Morgen wünschte, verriet er zudem, dass die Dreharbeiten nahezu abgeschlossen seien. "Fast fertig!", schrieb der Ex-Mann von Emma Portner zu der Momentaufnahme. Auf dem Bild verlinkte er außerdem den offiziellen Social Media-Account der Superhelden-Serie.

Erst kürzlich hatte der Schauspieler in seiner Story ein oberkörperfreies Foto von sich gepostet und damit die Herzen seiner Fans höherschlagen lassen. Während er vor dem Spiegel posierte, präsentierte er seine stählerne Bauchmuskulatur. Dem Hintergrund nach zu urteilen stammte auch diese Momentaufnahme aus seinem Trailer am Set der Serie.

Elliot Page am Set von "The Umbrella Academy" im Mai 2020

Elliot Page im August 2021

Mae Martin und Elliot Page im August 2021

