Was wird aus Elliot Pages Serienrolle? Am Dienstag feierte der 33-Jährige im Netz sein Coming-out: Er legte seinen weiblichen Vornamen Ellen ab und wird fortan als Trans-Mann leben. Das öffentliche Outing dürfte nicht nur aus privaten Gründen ein großer Schritt für Elliot gewesen sein, sondern auch aus beruflichen: Immerhin zählt er zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods, spielte bislang jedoch immer nur Frauen. Aktuell ist er in der Netflixserie "The Umbrella Academy" in einer weiblichen Hauptrolle zu sehen – und das wird sich auch nicht ändern!

Wie ein Insider jetzt dem Magazin Variety gegenüber verrät, wird Elliot auch weiterhin die Rolle der Vanya Hargreeves übernehmen. "Es ist nicht der Plan, das Geschlecht des Charakters zu ändern", stellt die Quelle klar. Die Online-Datenbank IMDB hat den neuen Vornamen des Seriendarstellers inzwischen bereits auf allen Social-Media-Kanälen angepasst und auch Netflix übernimmt diesen gerade in den Produktionen, in denen er mitwirkt.

Der Streamingdienst passt allerdings nicht nur jetzt den Namen an – er unterstützte Elliot außerdem auch gleich nach seinem Outing im Netz: "Wir sind so stolz auf unseren Superhelden! Wir lieben dich, Elliot!", hieß es in einem Kommentar auf dem offiziellen Twitter-Account von Netflix.

Anzeige

Getty Images Elliot Page bei einer Pressekonferenz zur Netflix-Serie "The Umbrella Academy"

Anzeige

Getty Images Elliot Page im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de