Sie will kein schlechtes Vorbild sein! Romina Palm (22) wurde durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt. Sie schaffte es in der Show sogar bis ins Finale. Die Verlobte von Stefano Zarrella (30) teilt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Dabei gibt sie ehrlich zu, dass auch sie mit gewissen Problemen zu kämpfen hat. Jetzt sprach die Beauty offen über ihre Essstörung.

In einer Fragerunde auf Instagram erklärte Romina, wieso sie nicht mehr teilt, was sie über einen Tag verteilt isst: "Das ist leider immer noch nicht ganz so gesund und variiert dementsprechend auch ständig. Dort möchte ich euch keine Inspiration sein." Ein Fan fragte die Influencerin, ob sie auch mal etwas Ungesundes zu sich nehme. Romina beichtete: "Klar! Oftmals ist es nur leider eine Fressattacke und anschließend über der Toilette geendet." Das wäre der Grund, wieso sie meist strenger auf eine gesunde Ernährung achte. "Das ist alles ein Prozess. Ich bin keine Maschine und es wird auch nicht von heute auf morgen weggehen... Aber ich glaube an diesen Prozess", erklärte sie.

Aktuell würden sie und ihr Verlobter oftmals getrennt kochen. Sie sei noch nicht so weit, alles problemlos mitessen zu können. Doch ab und an überrasche Stefano sie auch mit einer leckeren Mahlzeit. Bereits im Juni sprach Romina über ihren Kampf mit ihrer Essstörung: "Ich bin gerade dabei, mir Hilfe zu holen und mich mit den Themen bewusst auseinanderzusetzen."

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Influencerin

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im Juni 2021

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm

