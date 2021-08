Huch, wollte sie sich etwa nicht zeigen? Leni Klum (17) hängt zu gern mit ihrer Mutter Heidi Klum (48) und deren Ehemann Tom Kaulitz (31) ab. Immer wieder zeigt sich das aufstrebende Model mit dem Paar in der Öffentlichkeit. Doch erst kürzlich hatte die Beauty wohl keine so große Lust auf Paparazzi. Bei einem entspannten Walk mit Heidi und Tom versteckte sich Leni gekonnt vor den Fotografen!

Paparazzi erwischten das Trio vor wenigen Tagen in Beverly Hills. Ziemlich leger und relaxt machten die drei die Straßen unsicher. Während Heidi in einem Traum in Hellblau überzeugte, setzte Gatte Tom eher auf ein entspanntes Outfit, bestehend aus T-Shirt und lässiger Hose. Von Tochter Leni ist auf den Bildern hingegen nicht so viel zu sehen: Sie verbirgt sich auf den Aufnahmen gekonnt hinter Stiefvater Tom. Wollte sie an diesem Tag etwa nicht gesehen werden?

Noch vor wenigen Wochen hatte sich Leni nur zu gern den Fotografen gestellt. Bei ihrem allerersten Red-Carpet-Auftritt hatte die 17-Jährige an der Seite ihrer berühmten Mama gestrahlt. Bei einer Spendengala war Leni in ihrem Glitzerkleid der Hingucker schlechthin gewesen.

ROMA / MEGA Heidi Klum im August 2021

Getty Images Heidi Klum und ihre Tochter Leni, 2021

Getty Images Leni Klum auf Capri, Italien

