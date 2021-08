Diese zwei Beauty & The Nerd-Kandidaten sorgen für Liebesgerüchte! Seit der ersten Folge des TV-Projekts kleben die selbstbewusste Beauty Wiktoria und der Cosplay-Fan Luca aneinander. Die beiden duschten und kuschelten sogar bereits miteinander. Doch nicht nur das: Bei einer Challenge kam es zu einem leidenschaftlichen Kuss. Weil der Medieninformatikstudent ein Pic dieser Szene im Netz geteilt hatte, spekulierten die Fans, ob sie zusammen sind. Gegenüber Promiflash klärte Wika das Ganze nun auf!

Unter Lucas verdächtigem Instagram-Beitrag kommentierte beispielsweise eine Userin: "Sieht ja ganz danach aus, als hat sich da was entwickelt, und ich freu mich dann für euch!" Weitere Follower gratulierten ihm und seiner Teampartnerin bereits zur Beziehung. Im Gespräch mit Promiflash gab Wika zu: "Wir hätten selbst nicht gedacht, dass diese Sache so groß wird." Die zwei würden sich aber einfach nur wahnsinnig gut verstehen. "Es ist aber trotzdem süß, dass die Zuschauer sich Gedanken machen", schloss die 23-Jährige ab.

Obwohl sie nicht romantisch involviert sind, schwärmen beide stets voneinander. Selbst als sich Wika nach einem Streit in der dritten Folge gegen die komplette Gruppe gestellt hatte, stand Luca ihr bei. "Ich kann verstehen, dass sie in dem Moment nichts mehr mit den anderen zu tun haben will. Für mich hat sich nicht viel verändert, außer, dass ich noch mehr für meine Beauty da war als zuvor", erzählte der 21-Jährige im Promiflash-Interview.

