Das ging aber schnell! Gestern flimmerte die erste Folge von Beauty & The Nerd über die Bildschirme. Sieben hübsche Ladys mit einem Faible für Make-up und Fashion trafen auf sieben mehr oder weniger schüchterne Nerds. Letztere durften eine Partnerin wählen, mit der sie nicht nur versuchen wollen, die Show und das Preisgeld zu gewinnen – sondern auch eine Menge Zeit verbringen werden. So suchte sich der Cosplay-Fan Luca etwa die blonde Schönheit Wika aus. Die zwei fackelten nicht lang und lernten sich gleich in der ersten Nacht unter der Bettdecke kennen!

"Es war Liebe auf den ersten Blick", schwärmte die 23-Jährige von Luca, mit dem sie sich auf Anhieb gut verstanden hatte. Nachdem sie ihr gemeinsames Zimmer in der Villa bezogen hatten, kamen sich die ziemlich unterschiedlichen Kandidaten auch schon näher. "Wir können ja zusammen duschen. Ich will nicht aufdringlich sein, aber zusammen macht irgendwie mehr Spaß. Wir fassen uns ja nicht an. Wir reden dann und so", machte Wika dem Medieninformatikstudenten ein Angebot, welches er offenbar nicht ablehnen konnte.

Daraufhin schliefen die beiden sogar Arm in Arm ein und kuschelten die ganze Nacht. "Du glücklicher Mann. Luca ist hier der Frauenheld", scherzte sein Mitstreiter Jeremy, als er von den Kuscheleinheiten erfahren hatte. Wika wiederum sei die Nähe zu Luca wichtig, um eine tiefe Bindung zu ihm aufbauen zu können, wie sie betonte.

Luca

Wiktoria

Jeremy

