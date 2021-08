Ist June Shannon (42) etwa schon über ihren Liebeskummer hinweg? Die Reality-TV-Darstellerin, die vor allem unter dem Namen Mama June bekannt ist, machte erst vor ein paar Tagen die Trennung von ihrem Langzeitfreund Geno Doak offiziell. Wie sie erklärte, spiele er schon seit einer Weile keine Rolle mehr in ihrem Leben. Gerüchten zufolge ist der Platz an ihrer Seite bereits wieder besetzt: Die Vierfachmama soll einen 18 Jahre jüngeren TikToker daten.

Sein Name ist Jordan McCollum und Mama June soll total verschossen in den 24-Jährigen sein – das behauptet zumindest The Sun. "Man merkt, wie sehr sie in ihn verliebt ist. Sie schäkert wirklich mit ihm", plaudert ein Insider aus. Die 42-Jährige soll wohl die Beziehung auch öffentlich machen wollen – doch der alleinerziehende Vater einer kleinen Tochter möchte ihre Liebe noch unter Verschluss halten. Das soll der US-Amerikanerin nichts weiter ausmachen, da sie einfach nur die Zeit mit ihm genießen wolle.

Sie soll aber nicht nur absolut verknallt in ihn sein, sondern den Webstar auch nach Strich und Faden verwöhnen. So kaufte Mama June ihrer neuen Flamme angeblich gleich zwei Autos und mietete ihm ein Haus im US-Bundesstaat Alabama. Beide Fahrzeuge sollen insgesamt über 34.000 Euro gekostet haben.

Instagram / mamajune Mama June und ihr Ex-Freund Geno Doak im Januar 2021

Instagram / official_jordanmccollum Jordan McCollum, TikTok-Star

Instagram / official_jordanmccollum Jordan McCollum in Hamilton im US-Bundesstaat Alabama im Juli 2021

