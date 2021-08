Das letzte Jahr von Hannah Kerschbaumers (29) Zwanzigern ist angebrochen! In der diesjährigen Staffel der Datingshow Der Bachelor buhlte die gebürtige Hollfelderin um das Herz von Niko Griesert (30). Obwohl der sich am Ende nicht für sie entschied, sind der gebürtige Kieler und die dunkelhaarige Schönheit gut befreundet. Auch Nikos Partnerin Michèle de Roos, die ebenfalls Kandidatin in der RTL-Show war, verbringt mit beiden viel Zeit. Anlässlich von Hannahs 29. Geburtstag fuhren die Freunde nun gemeinsam nach Griechenland.

Auf ihren Instagram-Kanälen teilten die drei Reality-TV-Stars nun jeweils einige Eindrücke von ihrer Reise. So sprang das Trio kurz nach Mitternacht in den beleuchteten Pool des Hotels. Dabei scheinen Hannah und ihre Freunde viel Spaß gehabt zu haben, denn man hörte die Influencer fröhliche Laute von sich geben. Doch der Urlaub begann für die drei nicht gerade einfach. Während Wirtschaftspsychologin Hannah in ihrer Story verriet, dass sie beinahe von ihrem Taxifahrer übers Ohr gehauen worden wäre, teilte Immobilienfachwirtin Michèle Eindrücke von ihrem stundenlangen Warten im Hotel.

Nicht zum ersten Mal zeigt sich das Trio gemeinsam auf seinen Social-Media-Kanälen. So besuchten Michèle und ihr Liebster die Unternehmerin beispielsweise im Juni in deren Wahlheimat Berlin, wo Niko und Hannah gemeinsam einen Döner aßen. Auch an Michèles Ehrentag waren die ehemaligen Konkurrentinnen zusammen mit dem Ex-Rosenkavalier weggefahren und hatten den Geburtstag der Kölner Beauty auf Ibiza verbracht.

Instagram / thats.mi Hannah Kerschbaumer und Michèle de Roos im August 2021

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und Michèle de Roos im Juli 2021

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im August 2021

