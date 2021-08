Lola Weippert (25) macht gerade eine schwere Zeit durch! Erst kürzlich hatte die ehemalige Love Island-Moderatorin die Trennung von ihrem Freund Florian Miesen bekannt gegeben. Nach zwei Jahren geht das Paar nun getrennte Wege. Doch anstatt dass es im Leben der Blondine nun wieder bergauf geht, hatte Lola lediglich neue unerfreuliche Nachrichten für ihre Fans. Jetzt verriet die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin nämlich, dass bei ihr Endometriose im ersten Stadium diagnostiziert wurde.

In ihrer Instagram-Story wendete sich die Blondine an ihre Community und verriet, dass sie bei einem Arzt gewesen sei, der auf diese Art von Krankheit spezialisiert sei. "[Er] hat mir gesagt, erfahrungsgemäß, ist es leider [...] Stadium eins von Endometriose, weshalb ich unbedingt eine Bauchspiegelung machen muss, sobald ich wieder in Berlin bin", erzählte sie und fuhr fort, dass der ganze Prozess jedoch mit einer Operation verbunden sei. Bei Endometriose siedelt sich der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter an, das operativ entfernt werden muss.

Unter Narkose könnte dann mit einem Eingriff gleich das ganze unerwünschte Gewebe rausgeschnitten werden "und ich kann damit dafür sorgen, dass ich langfristig keine Schmerzen mehr habe", fügte die 25-Jährige an. "Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht", gestand die in Rottweil geborene Beauty anschließend. Dennoch hoffe sie, dass sie durch eine OP dann "diese abartigen Krämpfe" endlich loswerden könnte.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im August 2021

