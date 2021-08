Uwe Abel (51) zeigt sich bei Promi Big Brother von seiner verletzlichen Seite. In dem TV-Container wird der Bauer sucht Frau-Star bereits seit Tagen von seinen Mitstreitern für seine Verschlossenheit kritisiert. Seine Frau Iris (53) verriet bereits, dass Uwe durch seine vielen Schicksalsschläge und Mobbing-Erfahrungen so still geworden ist. Nun schüttet der TV-Bauer in der Promi-WG aber auch selbst sein Herz aus – und bricht dabei in Tränen aus.

"Wenn ich mich öffne, dann bin ich so verletzlich und ich weiß nicht, ob ich das sein will", erklärt Uwe unter Tränen im Gespräch mit seinem Mitbewohner Danny Liedtke (31). In seiner Jugend wurde der heute 51-Jährige oft gehänselt. Deshalb hat er sich immer mehr zurückgezogen: "Weil es mir in der Jugend geholfen hat. Das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Igel dich ein, dann können die sagen, was du willst. Damit kommst du klar. Irgendwann baust du diese Mauer und es ist verdammt schwer, die abzureißen."

Uwe ist sich sicher, dass nur eine Person seine sprichwörtlichen Mauern einreisen kann: seine Ehefrau Iris. "Die Mauer kriegt nur sie weg", meint er in dem emotionalen Gespräch. Uwe macht aber auch noch einmal klar: Er verhält sich bei "Promi Big Brother" absolut authentisch: "Das ist nun mal meine Art, mit der Mauer. Das andere fällt mir total schwer."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Facebook / Bauer Uwes Lütje Deel Iris und Uwe Abel kurz nach der Eröffnung ihres Hof-Cafés im Januar 2015

Anzeige

Sat.1 Uwe Abel bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Uwe Abel bei "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de