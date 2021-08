Eher wortkarg und in sich gekehrt – so benimmt sich Uwe Abel (51) die meiste Zeit bei Promi Big Brother. Inzwischen lebt der Bauer sucht Frau-Star schon seit fast zwei Wochen im TV-Container. In dieser Zeit ist er – vor allem im Gegensatz zu seinen Mitbewohnern – bisher sehr verschwiegen gewesen und wurde nur einmal richtig emotional. Seine Frau Iris Abel (53) gewährt im Gespräch mit Promiflash nun einen Blick in seine Psyche und erklärt: Er ist so zurückhaltend, weil er in seinem Leben schon viel durchmachen musste.

"Natürlich ist er auch durch seine erlebten Schicksalsschläge geprägt. Seine Mama und seine Oma sind innerhalb von zwei Tagen verstorben, und ein halbes Jahr zuvor ist sein Vater auf der Weide in seinen Armen gestorben. Das hat er bis heute nicht überwunden, das ist sein wunder Punkt", gibt die TV-Bäuerin gegenüber Promiflash preis. Auch seine Mobbing-Erlebnisse in der Kindheit und Jugend hätten ihn vorsichtiger werden lassen, sodass der 51-Jährige nicht so schnell etwas von sich erzähle. Er habe einfach zu viel Angst, verletzt oder nicht akzeptiert zu werden, meint seine Gattin.

Diese ganzen Erfahrungen hätten ihn allerdings auch stark und vollkommen treu sich selbst gegenüber werden lassen, wie Iris betont: "Uwe ist Uwe. Er spielt keine Rolle. [...] Er redet nicht viel rum und packt einfach mit an. [...] Er lügt und lästert nicht und er ist ein Ehrenmann, auf dessen Wort man sich verlassen kann."

"Promi Big Brother" seit Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

