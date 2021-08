Läuft da wieder was? Die frühere Little-Mix-Sängerin Jesy Nelson (30) macht aktuell Schlagzeilen mit ihrem Liebesleben. Es sieht so aus, als wäre sie wieder mit ihrem Ex-Freund Harry James zusammen. Das Paar trennte sich Ende 2018 nach 16 Monaten Beziehung. Einer der Gründe für das Liebes-Aus soll ihr voller Terminkalender gewesen sein. Jetzt wurde das einstige Paar jedoch bei einem gemeinsamen Shopping-Trip fotografiert.

Die Sängerin wurde vergangenen Dienstag an der Seite ihres Ex-Partners beim Einkaufen gesichtet. Wie auf den Paparazzi-Fotos zu erkennen ist, trug die 30-Jährige dabei ein lässiges Oversize-Shirt, schwarze Leggings und eine Sonnenbrille. Harry war in einem weißen T-Shirt und einer grauen Sporthose unterwegs. Schon seit Längerem spekulieren Fans der Beauty, ob sie und ihr Ex wieder ein Paar sind. Vor einigen Monaten wurden ihre Follower erstmals darauf aufmerksam, als die beiden sehr ähnliche Fotos von ihrem Essen in ihrer Instagram-Story posteten.

Zuletzt war Jesy mit dem Fate: The Winx Saga-Darsteller Sean Sagar liiert. Wann genau die Beziehung der beiden endete, ist unklar. Immer wieder gab es damals Gerüchte rund um diverse Beziehungskrisen, Trennungen und Versöhnungen. Nun sieht es aber wohl stark danach aus, als könnte sich wieder etwas mit ihrem Ex Harry ergeben. Jesys Team sagte gegenüber MailOnline allerdings noch, dass die beiden nur Freunde seien.

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, Sängerin

Getty Images Jesy Nelson, Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock, Little-Mix-Bandmitglieder

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Sean Sagar im Oktober 2020

