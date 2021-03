Sind Jesy Nelson (29) und Sean Sagar ein Paar oder nicht? Das ist die Frage, die sich viele ihrer Fans vermutlich seit Monaten stellen. Erst hieß es im Januar, dass die einstige Little Mix-Sängerin und der Schauspieler einen Schlussstrich unter ihre rund vier Monate alte Beziehung ziehen. Wenige Wochen später sollen sich die Turteltauben aber wieder versöhnt haben. Nur einen Monat nach ihrem Liebes-Comeback soll bei den beiden Briten aber schon wieder Schluss sein.

Der neue Anlass für die Trennungsspekulationen? Sean likte auf Instagram heiße Schnappschüsse von der Ex-UK-Love Island-Teilnehmerin Tyne-Lexy sowie von dem Radio-1-Star Snoochie Shy. Das sind aber noch lange nicht alle Hinweise, die für ein Liebes-Aus mit Jesy sprechen. Der 30-Jährige entfolgte der Musikerin außerdem in dem sozialen Netzwerk, und in seiner Chronik ist kein einziges Paarbild mehr zu finden.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Fate: The Winx Saga-Darsteller auf Instagram Fotos von hübschen Frauen mit einem Herz versieht. Schon im Januar – nur einen Tag, nachdem die Trennung von Jesy publik wurde – likte Sean im Netz fleißig Bilder von Models wie Paige Yep, Jenna Cartwright und von dem "Too Hot To Handle"-Star Nicole O'Brien.

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Oktober 2020

Instagram / officialseansagar Sean Sagar im Juni 2019

Instagram / nicole.ob Nicole O'Brien im Februar 2021

