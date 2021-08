Am 6. September ist es endlich wieder so weit: Die beliebte Gründer-Show Die Höhle der Löwen geht in die nächste Runde! Wie eingefleischte Fans von Judith Williams (48), Ralf Dümmel (54) und Co. wissen, ist die kommende Ausgabe eine Jubiläumsstaffel – nämlich die Zehnte. Passend dazu fährt der Sender Vox mit einigen Besonderheiten auf: So besonders und neu wird "Die Höhle der Löwen"-Staffel zehn!

Bei der Pressekonferenz, bei der auch Promiflash zugegen war, wurden jetzt einige Details ausgeplaudert. Das wohl spannendste: In der kommenden Staffel wird es zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung Gast-Löwen geben! Die Zuschauer können sich unter anderem auf die Ankerkraut-Gründer Stefan und Anne Lemcke freuen – die zwei hatten in der dritten Staffel von "Die Höhle der Löwen" einen Deal mit Frank Thelen (45) ergattert. Heute feiern sie Umsätze im Millionenbereich und werden die Rollen tauschen, um andere Gründer zu unterstützen.

Ein weiteres Highlight: In Staffel zehn wird es ein so hohes Gebot wie nie zuvor geben! Ein Gründer-Team – welches, wird noch nicht verraten – wird satte fünf Millionen Euro von den Investoren verlangen. "Das war natürlich eine Ansage", witzelt Investor Carsten Maschmeyer (62) bei der Pressekonferenz. Zudem verrät er zwei weitere Neuheiten: "Zum ersten Mal wurde direkt ein Check ausgestellt und es gab den ersten Telefon-Joker..."

Außerdem verspricht der Moderator Amiaz Habtu (44): So eine emotionale Staffel gab es noch nie! Dem kann Löwe Georg Kofler (64) nur zustimmen: "Definitiv – sogar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen haben wir eine solche Dichte an beeindruckenden und berührenden Lebensgeschichten gehört. [...] Zum anderen haben wir viele Auseinandersetzungen erlebt!" Carsten ergänzt: "Ja, ein Löwe oder eine Löwin wollte sogar abreisen, das Studio verlassen!" Na, wenn das nicht nach einer spannenden Staffel klingt!

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

Instagram / anne_ankerkraut Frank Thelen mit Anne und Stefan von Ankerkraut

MG RTL D / Stefan Neumann Moderator Amiaz Habtu

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

