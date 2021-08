Sie kann nicht glauben, dass ihr kleines Mädchen schon so groß geworden ist! Seitdem Sophia Cordalis (5) auf der Welt ist, hat sie das Leben von Mama Daniela Katzenberger (34) und Papa Lucas Cordalis (54) ganz schön auf den Kopf gestellt – und das im besten Sinne. Vor allem die Katze ist total vernarrt in ihre kleine Prinzessin. Kein Wunder, dass sie da etwas wehmütig ist, dass Klein-Sophia immer älter wird: Kurz vor deren Geburtstag teilt Dani nun einen niedlichen Post zu Ehren ihrer Tochter!

Via Instagram teilte die 34-Jährige ein ganz besonderes Foto von sich und ihrer Tochter, das kurz nach der Geburt entstanden war. Baby Sophia liegt auf der Aufnahme seelenruhig schlummernd auf der nackten Brust ihrer Mutter. "Mein Baby wird schon sechs Jahre alt. Dabei ist es gefühlt noch gar nicht so lange her, dass ich hochschwanger durch das Haus im Schwarzwald gekugelt bin", schrieb die Kultblondine zu dem Beitrag.

Dass Sophia allerdings trotzdem ein Einzelkind bleibt, hatte die Mallorca-Auswanderin erst kürzlich in einem Instagram-Q&A verraten. "Sonst hätte ich mir nicht die Brüste machen lassen. Habe damit abgeschlossen – auch vom Kopf", hatte sie erklärt. Ganz offensichtlich will sich das beliebte TV-Gesicht voll und ganz auf seine Karriere und seine jetzige kleine Familie konzentrieren.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia im Juli 2021

Anzeige

Wusstet ihr, dass Sophia schon sechs Jahre alt wird? Ja, ich wusste das. Nein, verrückt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de