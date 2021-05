Erlebt Briana DeJesus (27) jetzt endlich ihr ganz persönliches Happy End? Das US-Reality-TV-Gesicht steht durch seine Teilnahme an der Sendung Teen Mom seit Jahren in der Öffentlichkeit. Die 27-Jährige ist mittlerweile Zweifachmama, mit den Vätern ihrer Kinder aber längst nicht mehr liiert. Die Südstaatlerin lässt auch weiterhin ihr Leben von Kameras begleiten – und das hat nun ein ziemlich schönes Highlight vorzuweisen: Briana hat sich mit ihrem Freund Javier Gonzalez verlobt!

Das verkündete sie am vergangenen Montag auf ihren Social-Media-Profilen: In ihrer Instagram-Story teilte Briana eine Fotocollage inklusive üppigem Verlobungsring, auf TikTok veröffentlichte sie einen niedlichen Zusammenschnitt mit ihrem Partner: "Javi hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt. Wir sind verlobt", freute sich die frühere Teenie-Mutter über den Antrag. Die Lovestory der beiden wird zukünftig in der Realityshow thematisiert werden. Schon diese Woche feiert Javi sein "Teen Mom"-Debüt.

"Ich bin so verliebt und so aufgeregt, mit Javi dieses neue Kapitel zu beginnen. Er ist ein unglaublicher Mann und ich kann es nicht abwarten, ihn zu heiraten. Der Ring ist wunderschön und ich war noch nie so glücklich", erklärte Briana im Interview mit MTV News. Endlich akzeptiere sie ein Mann, so wie sie ist. Sie habe allerdings nicht vor, Javi wie ihre Ex-Freunde den Medien dermaßen zum Fraß vorzuwerfen. Sie werde ihre Beziehung mit Javi zwar nicht komplett unter Verschluss halten, aber auch zukünftig nicht mehr so viel ihres Privatlebens preisgeben, erklärte sie E! News.

Anzeige

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus' Verlobungsring

Anzeige

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus, US-Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de