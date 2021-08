Camila Cabello (24) spricht über ihre mentale Gesundheit! Ihre Fans begeistert die Musikerin nicht nur mit Hits wie "Havana" oder "Señorita", sondern auch mit ihrer Offenheit. Nachdem sie vor wenigen Wochen Opfer von Bodyshaming wurde, feierte sie im Netz ihre Kurven und setzte sich für Akzeptanz und Body Positivity ein. So selbstbewusst und stark war die Sängerin jedoch nicht immer. Der Stress der vergangenen Jahre hatte heftige Auswirkungen auf ihre Psyche.

Im Interview mit Bustle berichtete die 24-Jährige von "toxischem Stress", unter dem sie jahrelang gelitten hatte. Zwangsstörungen und Angstzustände haben der gebürtigen Kubanerin schwer zu schaffen gemacht. "So oft habe ich mir gedacht: 'Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich muss irgendwie auf irgendeine Art und Weise unzulänglich sein, weil es mir gerade sogar schwerfällt, einfach nur zu funktionieren'", schilderte Camila ihre damaligen Selbstzweifel.

Inzwischen ist die Beauty aber wieder mit sich im Reinen. Das hat die Freundin von Shawn Mendes (23) nicht zuletzt ihrem Umfeld zu verdanken. "Jemanden zu haben, der echt ist und mich in der Spur hält, war so wichtig für mich", erklärte die Künstlerin. Aus diesem Grund habe sie sich nie in der Industrie verloren. "Ich hatte Probleme mit meiner mentalen Gesundheit, aber ich war nie verloren", versicherte Camila.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello posiert im Bikini

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Musikerin

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello

