Die Fans müssen nicht auf Joko Winterscheidts (42) Kampf um seine eigene Sendung verzichten. Am Dienstagabend konnte sich der Comedian in der letzten Ausgabe der zweiten Staffel von Wer stiehlt mir die Show? den Sieg des Abends sichern und damit seine Show vorerst zurückerobern. Teddy Teclebrhan, Bastian Pastewka (49) und Palina Rojinski (36) waren die Konkurrenten, die Joko am Ende ausschalten konnte. Doch das Staffelende bedeutet nicht, dass die Zuschauer nie wieder in den Genuss des Promi-Kampfes kommen: Eine Fortsetzung steht längst in den Startlöchern.

Der Sender ProSieben bestätigte jetzt, dass bereits eine dritte Staffel geplant sei. Ein genauer Starttermin steht zwar noch nicht fest – klar ist aber, dass es im kommenden Jahr weitergeht. Dann dürfen alle Fans des Formats gespannt sein, mit welchen prominenten Kandidaten sich der 42-jährige Gastgeber um den Sieg duelliert. In der Vergangenheit waren unter anderem auch schon Elyas M'Barek (39) und Thomas Gottschalk (71) mit von der Partie.

Viele Zuschauer wünschen sich sicher auch ein erneutes Comeback von Palina – immerhin wartet die schon seit langer Zeit darauf, im Finale den Sieg einzufahren. Sie schaffte es zwar schon mehrfach in die letzte Runde, musste sich dann aber immer geschlagen geben. Weil sie am Dienstag nur für die verletzte Shirin David (26) eingesprungen war, hoffte sie, den Sieg auch für die Rapperin heimzutragen. "Ich hoffe, ich gewinne das Ding für uns", hatte sie vorab geäußert – ihr Wunsch wurde aber nicht erfüllt.

ProSieben / Max Beutler Bastian Pastewka, Shirin David und Teddy Teclebrhan bei "Wer stiehlt mir die Show?"

© ProSieben / Claudius Pflug Thomas Gottschalk bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben / Max Beutler Palina Rojinski, Joko Winterscheidt und Teddy Teclebrhan bei "Wer stiehlt mir die Show?"

